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90s missoni sport ニット コート
商品番号 B97937233451
商品名

90s missoni sport ニット コート
ブランド名 ミッソーニ
特別価格 税込 10,763 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォロー割を実施しております。フォロワーさまは、10％オフさせていただきます。size表記Sサイズ（日本のMサイズ程度のサイズ感になります）肩幅67cm身幅62cm袖丈45cm着丈77cmcolorグリーン／レッド／イエロー／グレーmaterialwool100%conditionBランク一部ボタンが割れているところがございますが、着用には問題なくその他、綺麗な状態かと思います。S:タグ付きなど試着程度の未使用に近い状態A:ダメージや使用感がほぼない状態B:多少の使用感などはありますが、特記するダメージや汚れどない中古品C:使用感がありダメージや汚れのある商品D:汚れやダメージ、使用感、状態は様々ですが、ヴィンテージの商品としてお楽しみいただける商品ラグジュアリーな雰囲気がたまらない、ニットコートは、ミッソーニのアイテムです。Missoniの中では定番のニットですが、その中でもとても希少なニット素材のコートになります。ショート丈になりますので、ブルゾンよりに程よいカジュアル感を保ったデザインになっております。デザイン、希少性どれをとってもおすすめできるアウターです。#gombiewearその他にも90sYsワイズcommedesgarconsvintageARMANIモッズコートy2kオークリートレンチブルゾンoldgapニットllbeanバーズアイなどを出品しております。
http://narcologia.ru/goods/Addict980218.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial612516.html
http://narcologia.ru/goods/diamond31658.html
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