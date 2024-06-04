【レア】　M\u0026M キーホルダー　木製

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商品詳細
M\u0026Mのキーホルダーです。お持ちのキーリングに通してお使い下さい。こちらは最初期の木製キーホルダーで、その後に販売された焼印タイプが有名ですが、最初はこちらのロゴだけ浮き出たタイプでした。オークションなどでもほとんど見かけない珍しいものです。木製で小さいので、欠けているところが少しあります。古い物ですのでNCNRでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reflector306964.html
http://narcologia.ru/goods/kindness576605.html
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