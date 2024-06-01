石原裕次郎カレンダー＆日記　６冊セット

2020.2000.1999.1998.1997.1995外袋にシミあり、カレンダー自体は綺麗なものが多いです。1999のカレンダーは全体にシミ多数。発送の際、外袋不要の方は申し付け下さい。バラ売り不可。値下げ不可。プロフィールを必ずお読み下さい。



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