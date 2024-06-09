新品即配 switch lite ライト ターコイズ スプラトゥーン3 フィルム

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コメントなしのご購入、大歓迎です！午前中の決済完了で当日ヤマト便への集荷をお約束致しておりますので、すぐにプレイしたい方は是非、ご検討頂きますと幸いです。人気商品スプラトゥーン3セットの為、お値引き不可となります。2022年の超目玉、スプラトゥーン3とライト本体、専用保護フィルムとのセット2022年9月9日発売スプラトゥーン3本体はニンテンドースウィッチのCMにて平野紫耀さんがプレイしていたswitchliteカラーになります。CM動画等で確認出来ます通り、非常に綺麗なターコイズカラーでティファニーブルーに近い色味です。一番男女問わないであろうカラーに思います。取引等で不安な方がいましたら、過去の取引をご覧下さいますと、幸いです。こちらはセット販売となりますので、安心のダンボール発送、対面お届けが可能になります。今すぐにプレイしたい方は是非‼︎3点共、全て段ボールの中から両方ともプチプチ又は緩衝用の厚紙を巻きますので、ご安心下さい。迅速、丁寧な対応を心がけております。購入者様に大変安心の、ソフト、新品未開封のシュリンク付です。商品名：スプラトゥーン3■対応機種：NintendoSwitchスプラトゥーン3とSwitchlite国内版のセット」にswitchliteフィルムをおつけした3点セット。すり替え防止の為、switchlite本体のコードを控させて頂きます。検索用モンハン モンハンライズサンブレイクモンスターハンターモンスターハンターライズスイッチライト任天堂Nintendoニンテンドースイッチライトゲーム機本体ゲームソフト家庭用ゲーム機本体switchswitchliteswitchlightあつまれどうぶつの森あつ森どう森ステイホームプレゼントおうち時間桃桃鉄桃太郎電鉄バースデーバースデイピンク94