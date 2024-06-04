小岱焼（小代焼）　茶入　大阪蜀紅仕覆（共箱）

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商品詳細
種類···茶道具、茶入裏千家教授をしていた母が大事にしていた茶器の一つです。作者名は共箱に書かれておりますが達筆すぎて読めません。写真添付しましたので御存知の方はご教授ください。商品の状態ですが、蓋に少し黄ばんだシミが見えますが、本体は汚れやスレやキズなども無く綺麗です。仕覆→大阪蜀紅仕服も汚れやスレなども無く、綺麗な状態です。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。【寸法】最大径約6.9㎝ 高さ約9.3㎝重量：約124g
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