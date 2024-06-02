北米版　海外　カービィ のエアライド　Air ride

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※値下げ交渉不可。ほとんど値下げ無し\u0026キャンペーン毎に出品しなおしますのでいいね待ち意味ないです。それでも良ければご自由に※お取引トラブル防止の為、ご購入前に必ずプロフを読んでください。中古品になります。元からパッケージに細かい傷あり。ディスクは細かい傷はありますが北米版では比較的状態は良い方です。北米Wiiで動作確認してますが、日本版ゲームキューブWiiでは起動出来ませんので予めご注意下さい。カービィエアライドゲームキューブ北米版レア海外ニンテンドー