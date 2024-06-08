Switch本体有機EL JCネオン

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商品詳細
Switch本体 有機ELジョイコンカラー 赤\u0026青です。景品として頂いた物で、新品未使用品です。内容物確認の写真を撮る際に一度開封しております。一度も使用しておりません。初期不良、不具合等ございましたらメーカーの方へお問合せ下さい。即購入OKです。返品、交換、キャンセル等はお断りしております。よろしくお願い致します。「Switch本体有機ELJCネオン」定価:￥34527#ゲーム#その他#ゲーム機本体#Other
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