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SEVENTEEN Ver.2ペンライト Carat棒 カラット棒
商品番号 I56358923170
商品名

SEVENTEEN Ver.2ペンライト Carat棒 カラット棒
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

2021年に公式ショップで購入し、オンラインライブなどの時に使用しました。友達にライブに行く際貸しており点灯確認できております。シールなど貼っていなく綺麗なままです。※電池は付きませんのでご了承くださいペンライトの箱に入れてのお届けになります!!ご購入の前にコメントお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)
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