SEVENTEEN Ver.2ペンライト Carat棒 カラット棒

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商品詳細
2021年に公式ショップで購入し、オンラインライブなどの時に使用しました。友達にライブに行く際貸しており点灯確認できております。シールなど貼っていなく綺麗なままです。※電池は付きませんのでご了承くださいペンライトの箱に入れてのお届けになります!!ご購入の前にコメントお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)
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