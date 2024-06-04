『クローズ 完全版』外伝付き 全巻セット

高橋ヒロシ『CROWS』の完全版コミック全19巻＋外伝全2巻計21冊の完結セットです。素人管理の中古品で、経年相応の劣化（焼け・シミ・汚れ・折れ・色あせなど）がある場合がございますので、状態は画像にてご確認ください。読めれば良いというかた向けですので、予めご理解ください。ビニール包装し、匿名配送にて発送いたします(ヤマト運輸↔日本郵便 予告なく変更する場合がありますが了承ください)↓他にもいろいろ出品しております。#Polnareffreiwaまとめ買いの際には、浮いた送料分お値引きさせていただきます。よろしくお願いします^^



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