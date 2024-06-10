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商品詳細
1989年。蒼穹舎Sokyushaハードカバー/Hardcover直筆のサインが入っています。表紙に黄ばみと擦れ傷があります。中は良い状態です。89年の本としては良い状態です。表紙が白なので黄ばみと擦れが分かりづらいです。よろしくお願いいたします。自宅保管であることをご承知おきください。なお、時間の都合により、価格交渉には対応しておりません。どうぞよろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/plaque490707.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture256541.html
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森山大道 サイン Moriyama Daido 1970-1979 蒼穹舎 - アート/エンタメ
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Moriyama Daido 1970-1979 - 森山 大道 / Daido Moriyama
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