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★☆【獅子】幅30ｃｍ　魔除け！お祭り、山車、神輿　だんぢり彫刻部材
商品番号 Q56659353323
商品名

★☆【獅子】幅30ｃｍ　魔除け！お祭り、山車、神輿　だんぢり彫刻部材
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◆特別価格！社寺仏閣、山車だんぢり彫刻【獅子噛み】魔除け！幅30ｃｍ　【商品説明】　ご覧頂きありがとうございます。★☆写真の物が現品です。（壁、壁面などに魔除け！）早い物勝ち！　　　◆幅300ｍｍｘ高さ120ｍｍｘ厚み40ｍｍ。　　　◆商品は、無垢材ですので多少の木のシミ有ります。　　　◆社寺仏閣、山車、神輿、神殿などの壁面彫刻部材です。　　　◆商品内容を詳しくお知りに成りたい方は、ご遠慮なく　　　（コメント欄）よりお聞きください。　　　◆サイズには、多少の誤差が有ります。　【発送詳細】484　　　◆発送は、佐川急便に成ります。　　　◆送料無料！素材...木彫主題...仏像・神像
http://narcologia.ru/goods/subtropical959301.html
http://narcologia.ru/goods/recycling566914.html
http://narcologia.ru/goods/assessor873503.html
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