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進撃の巨人 全巻セット ファンブック付き おまけ
商品番号 H61395529872
商品名

進撃の巨人 全巻セット ファンブック付き おまけ
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

進撃の巨人1～34全巻セットになります。ファンブック攻抗の2冊と悔いなき選択1巻おまけでつけます。計37冊のセットです。日焼けあります。状態は画像でご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/flight569928.html
http://narcologia.ru/goods/preference928638.html
http://narcologia.ru/goods/assessor309003.html
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