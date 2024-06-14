【セット】魅惑の真空管アンプ : その歴史・設計・製作 復刻版 上下巻

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魅惑の真空管アンプ―その歴史・設計・製作〈下巻〉 魅惑の真空管アンプ―その歴史・設計・製作〈下巻〉



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ご覧いただき、ありがとうございます。・魅惑の真空管アンプ:その歴史・設計・製作 「復刻版」 上下巻２冊セットです。(*'▽')・上巻：1997年第5刷・下巻：1996年第4刷復刻版と言っても96～97年のものになります。■状態：あくまで古い中古商品になりますので、・カバー、側面（天、小口、地）ともに 多少程度の擦り傷や汚れ等がございますが、 使用感すくなく経年の割には かなりきれいな状態かと思います。中古ですので、多少程度の使用感などはございますが、本文内に書き込みなどはございませんでしたので、お読みいただく分には問題ない範囲かとおもいます(#^^#)その他擦れ、小傷、ページをめくった跡、多少の変色や使用感などは有るとご理解頂ければとおもいます。実物写真を掲載させていただいておりますので、状態は写真にてご判断いただければとおもいます。状態説明との相違がございませんよう検品しておりますが、通読上問題の無い範囲(数頁程度の書き込みやページ折れ、多少程度の汚れ、経年による薄い変色など）の見落としに関しましては、大変申し訳ございませんが、ご容赦いただきますようお願いいたします。\u003c(__)\u003e※当商品単品でのお値段交渉はおうけいたしておりません。※発送は２梱包にさせて頂くかもしれません。 ご了承をお願いいたします。 その場合は発送時にお知らせいたします。〇商品の状態など、お気軽にご質問くださいませ。 できる限り細かくお答えさせていただきます。〇出品者都合により発送方法を変更させていただく場合が ございますので、ご了承くださいませ。 （発送料出品者負担は変更ございません。）〇迅速な発送・丁寧な対応に努めさせて頂きます。〇他の出品物との同梱も承ります。（詳しくはプロフお読みください。）よろしくおねがいいたします(*^_^*)-O2「魅惑の真空管アンプ:その歴史・設計・製作復刻版上巻」浅野勇/無線と実験編集部定価:-「魅惑の真空管アンプ:その歴史・設計・製作復刻版下巻」#浅野勇#浅野_勇#無線と実験編集部#本#電気・機械／電子通信