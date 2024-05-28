デビッド・ボウイ　1973年初来日公演パンフレット

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商品詳細
1973年春の、デビッド・ボウイ（当時はボウイーと表記してた）初来日コンサートのパンプレットです。植草甚一さん、横尾忠則さん、白石かずこさん、福田一郎さん、今野雄ニさん、星加ルミ子さん、小倉エージさんなど錚々たる人達が寄稿しています。歌詞の対訳は片岡義男さん。写真は、もちろん鋤田正義さんです。⚫︎A4版、28ページ※古い物であり、また自宅保存していたものですので神経質な方はご遠慮ください。※あくまで一度人の手に渡ったモノです。中古品ですので充分にご理解ください。
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