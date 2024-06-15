しょうがく社　夏期特訓（関西学院）お持ち帰りプリント3冊

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しょうがく社、年長 夏期特訓関西学院お持ち帰りプリント 7月1、2、3回夏期特訓 関西学院 前-①②③④後-①②③④ 夏期特訓、お話の記憶等、ある物と、ない物あります。 記入する用紙がありません。 参考までに入れておきます。（おまけ）夏期特訓の名前の所、切り取っています。開いて、数ページやっています。が、切り取っていないのは、うしろと同じ内容の解答がないので参考までに。後ろ未記入です。お持ち帰りプリント3冊 しかし、折れ目やシミなどある場合ございます。使用するのに支障はありませんが、気になる方、神経質な方はご遠慮願います。子供が使った物ですので書き込み等、不足があった場合はご容赦下さい。しょうがく社の問題は大変よくできております。小学校入試では、活用できると思います。しょうがく社の入塾を検討されている方、小学校受験を検討されている方も是非。ご縁を頂いたので、どなたか活用頂ければと思っております。★返品はお受けしておりません。＃しょうがく社＃お受験＃小学校入試＃入試＃こぐま会＃理英会＃ひとりでとっくん