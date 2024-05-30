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INI 髙塚大夢 KCON タイ トレカ
商品番号 R91256993076
商品名

INI 髙塚大夢 KCON タイ トレカ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KCONタイのトレカになります。未開封です。スリーブ+硬質ケース+防水補強にて発送いたします。海外製品のため、初期傷がある可能性があります。気になる方は購入はご遠慮ください。☆即購入可
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