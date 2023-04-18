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激レア Kath \u0026 Kim ホーンバッグ・コレクション DVD BOX
商品番号 C41572099610
商品名

激レア Kath \u0026 Kim ホーンバッグ・コレクション DVD BOX
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2002〜2007年に豪ABCテレビで放送されたシットコム「キャス＆キム」の全エピソードを収録した初回限定DVD-BOXです。この親子がいかにも好きそうな\"シ◯ネル風\"クラッチバッグ型ケース入り。日本での知名度は低いものの、オーストラリア以外でもカルト的人気を誇り、番組の大ファンを公言しているカイリー・ミノーグ、エリック・バナ、「リトル・ブリテン」のマット・ルーカスなどがカメオ出演しています。一度PCに取り込んだのみの美品。音声:英語/字幕:英語【ご注意-海外輸入盤】日本語吹き替え/字幕はありません。リージョンコード4/PAL仕様-パソコン、リージョンフリープレイヤーで再生可能ですが、一般的な国産DVDプレイヤーでは再生できない場合がありますので、あらかじめご確認ください。thehornbagcollectionjaneturnerginarileykylieminogueericbanamattlucaslittlebritaincompleteseasonseries1234
http://narcologia.ru/goods/monophonic978912.html
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