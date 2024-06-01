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希少品 アンシャントロマン　美品　説明書あり
商品番号 A58139589518
商品名

希少品 アンシャントロマン　美品　説明書あり
ブランド名 Avital
特別価格 税込 6,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クソゲーとして有名なプレイステーションソフト「アンシャントロマン」ソフト、説明書、写真に写っているものが全てです。経年による劣化や帯に少し折れがありますが、主観的には比較的綺麗な状態かと思います。状態は画像にてご確認ください。CD自体に傷はありません。ケースに少々ひびがあります※即購入可。バラ売り不可。※一度人の手に渡ったものですので、ご理解のある方のみ購入お願いいたします。※すり替え、中身入れ替え防止のため返品はお断りします。※素人目線、素人検品、自宅保管の為、完璧をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。※あくまでも中古品である事をご理解いただき、ノンクレーム\u0026ノンリターンをご了承ください。※喫煙者もペットもいません。※画像の追加など、ご不明点があればコメントお願いします。※ご納得いただいた上でご購入お願いします。ゲームレトロゲームファミコンFCスーパーファミコンSFCプレイステーションPSソニーSONYクソゲー
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