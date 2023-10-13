PS5 ディスクドライブ搭載 ソフト2枚、ダストカバーオマケ付き

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「プレイステーション5CFI-1200A」ディスクドライブ搭載ほとんどプレイしていません。使用しない時は熱が冷めてからダストカバーをかけて保管していました。オマケにダストカバーとソフト2枚お付けいたします。⚫︎PS5本体⚫︎DualSenseワイヤレスコントローラー1台⚫︎DualSenseワイヤレスコントローラー用充電ケーブルtypeC⚫︎ベース⚫︎HDMIケーブル⚫︎電源コード⚫︎クイックスタートガイド/セーフティガイド丁寧に扱っていたので、目立ったキズ汚れは見当たりません。使用機会が無くなった為出品致します。