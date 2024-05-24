ラストアイドル 小澤愛実 スノボ チュウ 直筆

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商品詳細
スリーブ.硬質ケースに入れ保管してました。硬質ケースに入れての発送になります。ラストアイドル生写真直筆2期生アンダーLaLuceGoodTearsシュークリームロケッツSomedaySomewhereLoveCocchi≒JOYニアジョイ
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