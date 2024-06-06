ネオジオROMソフト ザ・キング・オブ・ファイターズ’96 SNK KOF96

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商品詳細
ネオジオROMソフトザ・キング・オブ・ファイターズ’96箱、説明書付き中古品/動作確認済みです。箱パッケージにヨレ傷みあり。箱裏面に防犯タグシールの剥がし跡があります。※中古購入時から箱はネオジオ中期（KOF95くらいの時期）の ざらざらした質感の箱に代わっております。カートリッジ擦り傷あり。説明書は特に目立つ傷みはありません。検索用）NEOGEO KOF96 THEKINGOFFIGHTERS96 SNK
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