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ネオジオROMソフト ザ・キング・オブ・ファイターズ’96 SNK KOF96
商品番号 W24237703187
商品名

ネオジオROMソフト ザ・キング・オブ・ファイターズ’96 SNK KOF96
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 5,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネオジオROMソフトザ・キング・オブ・ファイターズ’96箱、説明書付き中古品/動作確認済みです。箱パッケージにヨレ傷みあり。箱裏面に防犯タグシールの剥がし跡があります。※中古購入時から箱はネオジオ中期（KOF95くらいの時期）の　ざらざらした質感の箱に代わっております。カートリッジ擦り傷あり。説明書は特に目立つ傷みはありません。検索用）NEOGEO　KOF96　THEKINGOFFIGHTERS96　SNK
http://narcologia.ru/goods/displease6931.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce652155.html
http://narcologia.ru/goods/composite908254.html
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