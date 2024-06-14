NCT DREAM Puffトレカ ロンジュン

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商品詳細
NCTDREAMPuffトレカロンジュン写真に写っている以外にも初期傷や汚れ、折れや反り等があるかもしれません。ご理解・ご了承の上ご購入お願いします。即購入可お値下げ不可硬質ケースに入れ折れないように補強し、ゆうゆうメルカリ便にて発送致します。個人宅保管ですので、気になる方はご遠慮ください。海外製品ですので、完璧を求める方はご遠慮ください。
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