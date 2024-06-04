マーベルレジェンド レッドスカル テッセラクト レプリカ セット ...

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商品詳細
ハズブロ社製 マーベル・レジェンドテッセラクト（四次元キューブ）１／１スケール・レプリカと、レッドスカル 6インチ・アクションフィギュアのセットです。HasbroMarvelLegendsFirst10Years1/1ScaleReplica-Tesseract6InchActionFigure-RedSkull東京コミコン2018年で購入し、短期間ガラスケース内で飾った後、箱に戻し暗所にて保管していました。コレクション用途で購入したため、テッセラクトの方もコスプレ用途では一切使用しておりません。写真5枚目のようにテッセラクトを開けて、内部のLEDボールのスイッチをオンにすることで、ライトアップギミックを楽しむことができます。即購入大歓迎です！#キャプテンアメリカ#Captain#America#アベンジャーズ#Avengers#ロキ#Loki#キャプテンマーベル
http://narcologia.ru/goods/freshman32056.html
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