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マーベルレジェンド　レッドスカル　テッセラクト　レプリカ　セット
商品番号 G81889882385
商品名

マーベルレジェンド　レッドスカル　テッセラクト　レプリカ　セット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハズブロ社製　マーベル・レジェンドテッセラクト（四次元キューブ）１／１スケール・レプリカと、レッドスカル　6インチ・アクションフィギュアのセットです。HasbroMarvelLegendsFirst10Years1/1ScaleReplica-Tesseract6InchActionFigure-RedSkull東京コミコン2018年で購入し、短期間ガラスケース内で飾った後、箱に戻し暗所にて保管していました。コレクション用途で購入したため、テッセラクトの方もコスプレ用途では一切使用しておりません。写真5枚目のようにテッセラクトを開けて、内部のLEDボールのスイッチをオンにすることで、ライトアップギミックを楽しむことができます。即購入大歓迎です！#キャプテンアメリカ#Captain#America#アベンジャーズ#Avengers#ロキ#Loki#キャプテンマーベル
http://narcologia.ru/goods/freshman32056.html
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