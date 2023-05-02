牛乳石鹸ポーチ ガチャ バラ売り専用

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牛乳石鹸ポーチのバラ売り専用です。コメントにて番号でお申し付けください。専用出しますので、そちらからの購入お願いします。こちらは、普通郵便になります。メルカリ便等ご希望の方もコメントにてお申し付けください。+200円で配送致します。※()は、在庫数とバラ売りでの金額になります。1.赤箱ポーチ(2個)(566円)2.青箱ポーチ(1個)(566円)3.初代赤箱ポーチ(1個)(600円)4.1968年白箱ポーチ(3個)(600円)✨2個購入で50円の値引き✨4個購入で80円の値引き※土日祝は、配送致しませんのでご了承ください。