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クレサン ジェッソパネル F4 F8 木製パネル　画材　キャンバス　セット
商品番号 A15077389202
商品名

クレサン ジェッソパネル F4 F8 木製パネル　画材　キャンバス　セット
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレサンのジェッソ塗布MDFパネルです。計9枚まとめ売りです。F4サイズ7枚F8サイズ2枚反りや湿度に強い強固なMDF板の上にジェッソを塗布加工した半吸収性のパネルです。外枠にはバーチ材を使用しているので、額装なしでもそのまま美しく飾ることが出来ますアクリル、水彩、油彩、テンペラ画など幅広く使用可能です。[共通仕様]　・厚さ…約22mm(41mm厚はこちら)　・バーチ材枠幅…約14mm新品未使用ですが、外装のビニールが剥げたりしている箇所がいくつかあります。こちらはお値下げ不可です。
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