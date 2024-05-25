クレサン ジェッソパネル F4 F8 木製パネル　画材　キャンバス　セット

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商品詳細｜株式会社田中金華堂│創業1905年、上野御徒町の画材販売の老舗



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商品詳細｜株式会社田中金華堂│創業1905年、上野御徒町の画材販売の老舗

クレサンのジェッソ塗布MDFパネルです。計9枚まとめ売りです。F4サイズ7枚F8サイズ2枚反りや湿度に強い強固なMDF板の上にジェッソを塗布加工した半吸収性のパネルです。外枠にはバーチ材を使用しているので、額装なしでもそのまま美しく飾ることが出来ますアクリル、水彩、油彩、テンペラ画など幅広く使用可能です。[共通仕様] ・厚さ…約22mm(41mm厚はこちら) ・バーチ材枠幅…約14mm新品未使用ですが、外装のビニールが剥げたりしている箇所がいくつかあります。こちらはお値下げ不可です。