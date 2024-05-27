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吸血姫 夕維―香音抄― 1巻 | 垣野内 成美 | マンガ | Kindleストア | Amazon

吸血姫美夕・夕維 垣野内成美 関連本 40冊セット ほぼ初版 帯多数（セット内容）吸血姫美夕1〜10巻新吸血姫美夕1〜5巻新吸血姫夕稚1〜5巻吸血姫夕稚香音抄 1〜8巻吸血姫美夕コミックノベル版ムーンプリンセス 1.2巻コードネームはチャーマー 1〜4巻恋水蓮 1.2巻面幻想歌姫fight！異星学園エリスターズ以上、合計40冊になります。ちなみに、吸血姫美夕のコミックノベル版、吸血姫美夕１巻コードネームはチャーマー１巻、吸血姫夕維の鮮赤の夕姫編の4冊以外は全て初版です。そして吸血姫夕稚香音抄の3〜５巻は未開封です。商品状態としましては、全体的にヤケがあります。吸血姫夕稚香音抄の4巻のカバーが写真のように波打ちの様になっています。それとコミックノベル版の表紙上部に少々破れがあります。その他は特に目立つダメージはないと思いますが、あくまで素人保管の品物である事をご理解の上、ご購入お願い致します。数冊ずつOPP袋に入れリサイクルダンボールに梱包し、ゆうゆうメルカリ便で発送します。宜しくお願い致しますm(*__)m