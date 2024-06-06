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PS VITA 乙女ゲーム　まとめ売り　８本セット
商品番号 P64198736184
商品名

PS VITA 乙女ゲーム　まとめ売り　８本セット
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 3,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理品のため出品いたします。【以下ソフトタイトル詳細】『7'scarlet』『スカーレッドライダーゼクスRev.』『神々の悪戯InFinite』『BELIEVER!』『POSSESSIONMAGENTA』『薄桜鬼SSL~sweetschoollife』『帝國カレイド―革命の輪舞曲』『KLAP!!~KindLoveAndPunish~FunParty』全ての商品に傷、汚れ等を見受けられませんが、中古品であり素人目線ではありますので、完品お求めの方はご購入をお控えください。安心・迅速にお届けしたいので匿名配送のらくらくメルカリ便にて簡易清掃の後緩衝材で梱包して発送させて頂きます。コメント無し即購入可能です。こちらの商品は値下げ不可です。なおバラ売りも行っておりませんので、ご了承ください。#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita　#乙女ゲーム#アイディアファクトリー#エンターテイメント#ブロッコリー#D3PUBLISHER#コンフォート#dramaticcreate
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