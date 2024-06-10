TRAKTOR KONTROL Z2 コントロールバイナル付き

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商品詳細
2020年に新品で購入しました。動作確認済みです。トランスファーIDあります。クロスフェーダーをinnofaderPNP2に変えてます。純正のクロスフェーダーに加えて、PNP2の取り扱い説明書と関連部品もお付けします。電源コードの変換プラグも付随していますが、不要な方はコメントにてご連絡下さい。フェーダーの付け替えをする場合はご自身でお願い致します。コントロールバイナルを4枚(黒2、白2)お付けします。黒の1枚(16〜18枚目の写真の盤)の再生時間の短い方の面に傷ありですが、裏面を使っていただければ問題ありません。元の箱はありません。ご了承下さい。[商品内容]z2本体電源ケーブル(変換プラグあり)USBケーブル純正クロスフェーダートランスファーIDinnofaderPNP2(箱と説明書、関連部品あり)別売りフェーダーキャップ(PNP2用)コントロールバイナル4枚TRAKTORKONTROLZ2NativeInstruments定価：¥63500#NativeInstruments#TRAKTORKONTROLZ2#INNOFADERPNP2種類···DJミキサー
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