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商品詳細
引越しで整理のため、出品しますアイドルマスターシャイニーカラーズの2023/10/11発売CANVAS07までのCD全種※コンプセットとなります※Synthe-Side03(SecretutopIA)、B⭐︎Healthだけ訳ありで出品不可です全てCDの状態は良いのですが、外装は保管の関係で擦れて少しだけ傷がありますので、気になる方はお控えくださいライブ音源CDMUSICDAWNSETSUNABEATMUGENBEAT公式で入手が不可能なCDもございますが、バラ売りの予定はございませんのでご了承ください検索用アイドルマスターアイドルマスターシャイニーカラーズシャニマスCDBRILLI@NTWINGFL@GMENTWINGGR@DATEWINGL@YEREDWINGP@NORAMAWINGCANVASSE@SONALWINTERCOLORFULFE@THERSSHHisSynthe-SideOFFVOCALCOLLECTIONWINGCOLLECTIONSOLOCOLLECTION
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アイドルマスターシャイニーカラーズ CD全集(2枚抜け有り)
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