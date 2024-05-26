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メガドライブミニ2
商品番号 C93483523419
商品名

メガドライブミニ2
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 10,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後、数週間使用しました。綺麗な方かとは思いますが、やや傷や汚れありにしました。神経質な方は購入ご遠慮下さい。
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