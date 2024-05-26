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商品詳細
購入後、数週間使用しました。綺麗な方かとは思いますが、やや傷や汚れありにしました。神経質な方は購入ご遠慮下さい。
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http://narcologia.ru/goods/septet146519.html
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