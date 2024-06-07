TWICEジョンヨン グッズ キーホルダー ピンバッジ ヘアゴム ネームプレート

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商品詳細
値下げ可能TWICEジョンヨンのグッズです。キーホルダー、ピンバッジ、ネームプレート、ネックストラップ、ヘアゴムなど25個セットです。バラ売り⭕️ご希望額をご提示お願いいたします。！なるべく希望に添えます！wakemeuponcemoretimeCANDYPOPBDZthedreamdayHappyHappybreakthroughTWICELIGHTS＆TWICEfanfareポップアップストア3周年シーグリなど様々です。元々の購入時の袋に入っている物といない物がございます。物によりますがかなり色落ちやサビが付いている場合がございます。また、新品未開封もございます。購入前に詳細の写真を出します。
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