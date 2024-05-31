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掛軸　寿岳　一行書　掛け軸　骨董品
商品番号 V59582272925
商品名

掛軸　寿岳　一行書　掛け軸　骨董品
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　寿岳　一行書　掛け軸肉筆保証（紙本　手描き）【状態】骨董品　シワ　点シミ　あります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて２０６ｃｍ×よこ５３ｃｍ180822　M　サ45　掛軸　寿岳　一行書　掛け軸にこるんのふりま
http://narcologia.ru/goods/hesitantly363884.html
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