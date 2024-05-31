掛軸　寿岳　一行書　掛け軸　骨董品

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商品詳細
掛軸 寿岳 一行書 掛け軸肉筆保証（紙本 手描き）【状態】骨董品 シワ 点シミ あります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて２０６ｃｍ×よこ５３ｃｍ180822 M サ45 掛軸 寿岳 一行書 掛け軸にこるんのふりま
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