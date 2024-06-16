GAUZE GIG - VHS VIDEO 超レア美品

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商品詳細
GAUZE \"GAUZEGIG/ACCROCK'NPALIVEVIDEOSERIES3rd-Trade\"VHS1986年発売超レア未DVD化。2ndアルバム時代の貴重なオフィシャルライブVIDEO発売当時に新品購入。数回だけ再生後コレクションとして大切に保管しておいたものです。ジャケットも退色の無いとても綺麗な状態です！入手困難な作品なうえこのようなコンディションの良いものはかなり貴重。もちろん無喫煙・無ペットの環境での保管です！Tracklist01.PRESSINGON 02.当たって砕けろ03.ABSINTHTRIP04.SHOT05.FACTANDCRIMINAL06.FUCKHEAD07.パッパッパ08.LowCharge09.GO10.THRASHTHRASHTHRASH11.勝手にさらせ12.CORETIC13.DISTORTJAPAN14.言いなり15.CHILDRENFUCKOFF#GAUZE#JAPCORE#ジャパコア#ガーゼ#hardcorepunk#hardcore#ハードコアパンク#ジャパニーズハードコア#パンク#punkジャパコア
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