JKからやり直すシルバープラン　10巻セット

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商品詳細
ヴァルキリーコミックス「JKからやり直すシルバープラン」1巻から10巻までの10冊セットです折れ、破れ、水濡れ、書き込みはなく通読には問題ありませんが中古本なのでスレや焼け、小さなシミがある場合がございます。写真からご判断ください。全ページを細かく確認はできないため、コンディションを「やや傷や汚れあり」に設定しています。#JKからはじめるシルバープラン#林達永#李惠成#フリージング#キルタイムコミュニケーション#ヴァルキリーコミックス#コミックヴァルキリー
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