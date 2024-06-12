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txt ヨンジュン sweet トレカ
商品番号 I14441341698
商品名

txt ヨンジュン sweet トレカ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

通常盤4枚ユニバ盤2枚タワレコ特典ステッカーのセットになります。ファイルに入れて保管しておりましたので、美品となりますが、素人保管なので、神経質な方はご遠慮ください。バラ売りは物により可能ですので、お断りする場合もあります。お手数おかけしますが、お声がけの上、確認お願い致します。
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