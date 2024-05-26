即購入可能！ こうき！！さん風 マイバチ 黒朴

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商品詳細
長さ40センチグリップ三重太さ2センチシングル特化バチ凸凹ツイングリップ使用！！！黒朴のこうきさん風マイバチです試し打ちはしました。ハンドメイド品ですので神経質な方は購入ご遠慮ください逆目の後が少しありますが、プレーに影響はありません写真参考折れても保証はありません。太鼓の達人たいたつ米ヒバ丸棒ロール処理
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