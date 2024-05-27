ラウール 滝沢歌舞伎2021.2022 ステフォ

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ご覧頂きありがとうございます。即購入‪❌購入前に必ずコメントお願い致します。バラ売り×売り切りたい為多少のお値下げ○ラウール滝沢歌舞伎2021.2022ステージフォト20枚セット購入後2L判サイズのアルバムに入れ保管しておりました。種類によって購入枚数が異なりますのでお写真でご確認下さい。その他出品中の商品と纏めて購入して頂ける場合多少ですがお値下げ可能です○⚠︎商品撮影、梱包共に手袋を着用していますので手袋の細かな繊維が混入してしまう場合がございますまた猫を飼っていますのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。あくまで素人保管ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。ジャンル···ジャニーズ人気グループ···SnowManグッズ種類···その他