DS本体一式　オシャレ魔女　ラブANDベリー　hcv1000 DSカードリーダ

出品物は画像1枚目です。初期設定済みですので到着後すぐ遊べます。●完動品DSライト本体(ノーブルピンク)本体分解メンテ済みですので動作は良好です。⚫︎外装→一般中古品〜比較的綺麗⚫︎内装→綺麗⚫︎ボタン動作→ok(ボタンゴム新品・良品へ交換済)⚫︎タッチ動作→ok(ズレ・入力問題無し)⚫︎スピーカー左右→ok⚫︎充電→ok⚫︎マイク→ok⚫︎ヒンジ破損・ヒビ→無し⚫︎DSソフト・GBAソフト→ok★タッチペン→互換新品1本★純正充電器1個●液晶(ドット抜け・白抜け無し)良好画面上下→フィルム付き●カードリーダー(分解漂白メンテ済み)汚れ・黒ずみ・臭い無く綺麗になっております。左右どちらからでもほぼ1発でカード認識します。●ソフト1本 (取説付き・データ削除済み)①オシャレ魔女ラブベリー●希少 新品未開封 DSコレクションオリジナルカード10枚￼画像⑩(ゲーム非対応・折れ等有ります)オマケ●発送はゆうパケット箱又はプラスです。※DSliteのソフト交換は3DS・DSiと違い一旦電源を切って交換ください。仕様です。※モニター環境により色の見え方が違う場合がございます。※DSlite本体は発売から17年経ちます。ノーメンテの場合不具合にご注意ください。(また任天堂の修理サポートは終了しています)参考までに本体ヒンジにヒビ・カケがある物は後に必ず破損します。パカパカ状態では手に持ってプレイできませんのでご注意下さい。#オシャレ魔女#ラブアンドベリー#hcv1000#hcv-1000



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