PS1 PS2 EVEシリーズ

メルカリにて美品出てたので購入して、やり終えたので出品します。プレイステーション用ソフトEVETheLostOne帯ありEVEZERO帯、ハガキありEVETheFatalAttraction限定版帯、ハガキありプレイステーション2用ソフトDESIRE(デザイア)EVEbursterrorplusPREMIUMDVD-BOXEVEnewgenerationDXパックEVEnewgeneration公式ビジュアルファンブックEVEbursterror原画＆設定資料集EVETFAオフシャルアートコレクションケース等に多少スレや小傷等があります。ロストワンのみDiscに傷あります、なので傷汚れありにしてあります。写真やプロフィール又は商品状態をご確認の上、ご検討ください、不明な点はコメントください。簡易梱包にて発送致します。CV天城小次郎→子安武人法条まりな→三石琴乃本部長→野沢那智桂木弥生→本多知恵子堀江由衣名塚佳織保志総一朗若本規夫池田秀一今井由香桑島法子#推理#剣乃ゆきひろ#菅野ひろゆき#探偵#ハードボイルド