♦︎割引♦︎《R》茶道具 浜松地紋 肩衝釜 【原晃悦造】略歴書 共布 共箱　（Z）

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ご覧頂きましてありがとうございます。浜松地紋肩衝釜【原晃悦】造でございます。とても美しい浜松地紋のお品物です。釜内部、多少の錆有り。お写真にてご確認下さいませ。全体的に目立った傷み無し。晃悦刻印有サイズ口径約11㎝×径約23㎝×高さ約16㎝共箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱がメルカリのシステム上不可となっております。#茶道具#肩衝釜#炉釜#茶の湯釜#釜#原晃悦