TC-Helicon VoiceTone C1

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商品詳細
TC-HeliconVoiceToneC1多少使用感あります。動作確認済みです。ケロケロボイスなど、オートチューンにも使えます。写真にあるものが全てです。ノークレームノーリターンでお願いいたします。■ボーカル用コンパクトエフェクター、ピッチ補正【付属品】・本体・ACアダプター・説明書・ケーブル・外箱TC-HeliconVoiceToneC1TC−Helicon#TC−Helicon#TC_HeliconVoiceToneC1種類...エフェクター・プロセッサー
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