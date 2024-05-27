問題解決の全体観 : 上巻、下巻セット

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商品詳細
Amazonで新品購入いたしました。書き込みございません。きれいだと思います。よろしくお願いいたします。「問題解決の全体観:仕事の質とスピードが飛躍するメカニズム上巻(ハード思考編)」「問題解決の全体観:仕事の質とスピードが飛躍するメカニズム下巻(ソフト思考編)」#中川邦夫#中川_邦夫#本
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