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デッドストック　ほぼ未使用　PlayStation 本体　scph-9000
商品番号 K24595771885
商品名

デッドストック　ほぼ未使用　PlayStation 本体　scph-9000
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 20,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品状態】・コレクターの親戚宅の家内整理により、譲り受けました外箱に多少の擦れ傷みはありますが、本体、コントローラーには傷、汚れ無く、未使用品に近いコンディションです。親戚曰く、1度通電確認で起動した程度で長期間保管していたそうです。なるべくならお探しの方にお譲りできればと思います。私も親戚も今後必要としない為、必要とされる方にお譲りしたいと思います。
http://narcologia.ru/goods/assessor85203.html
http://narcologia.ru/goods/reflector373764.html
http://narcologia.ru/goods/smear718204.html

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