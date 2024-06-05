デッドストック　ほぼ未使用　PlayStation 本体　scph-9000

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商品詳細
【商品状態】・コレクターの親戚宅の家内整理により、譲り受けました外箱に多少の擦れ傷みはありますが、本体、コントローラーには傷、汚れ無く、未使用品に近いコンディションです。親戚曰く、1度通電確認で起動した程度で長期間保管していたそうです。なるべくならお探しの方にお譲りできればと思います。私も親戚も今後必要としない為、必要とされる方にお譲りしたいと思います。
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http://narcologia.ru/goods/smear718204.html
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