SEVENTEEN スングァン セット

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商品詳細
SEVENTEEN、スングァンのセットになります。即購入可能です。バラ売り不可です。ひとつの袋にまとめて、プチプチをして発送いたします。トレカの枚数が多いためそのまま袋に入れさせて頂きます。硬質ケースに入れて欲しい方は＋200円になります。SEVENTEENセブチエスクプススンチョルジョンハンジョシュアジュンジュンフィホシスニョンウォヌウジジフンディエイトミンハオミョンホミンギュドギョムソクミンスングァンバーノンハンソルディノチャニ
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