PS4pro モンスターハンターエディショ CUH7100B

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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます。PS4proモンスターハンターエディションCUH7100B純正デュアルショックコントローラー(モンハンエディションではありません。)HDMIケーブル電源コード箱、取説等無し写真のものを一式送ります。本体等に小さな傷有り。動作は確認しておりますが、中古品で有ることを確認の上購入下さい。荷物はプチプチで包んで発送します。顔の見えない取引ですが、お互い気持ちの良い取引をしましょう(*^^*)気になる事があれば購入前に問い合わせ下さい。
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