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ご覧いただきありがとうございます。「劇場版「空の境界」全設定集-完全版-」劇場版「空の境界」全設定集−完全版-です。ufotableさんにて発売された『空の境界』10周年記念商品の設定資料集です。当時2017年12月1日～2018年1月21日の期間限定での受注生産品で現在は販売終了となっています。#空の境界#武内崇#梶浦由記#近藤光―状態―目立った汚れなどなく美品に近い状態ですが中古であることをご了承の上でご購入をお願い致します。ーその他ー即購入で大丈夫です。OPP袋で防水対策をして発送致します。ペット、タバコ喫煙者はおりません。他にも本などを出品しております。#すもすもの商品はこちら