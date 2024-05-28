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商品詳細
怪獣怪人大全集1ゴジラ ケイブンシャ3冊入っている箱が破けており、テープで補修した跡があります。本も背表紙から外れかけていたり、テープで補修していたりします。あまり状態は良くないため、読めれば良いという人向けかと思います。ご了承の上、ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln233502.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford212273.html
http://narcologia.ru/goods/recommended967190.html
怪獣怪人大全集1 ゴジラ ケイブンシャ
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