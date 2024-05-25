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アンセル・アダムスの写真術　カメラ、ネガティヴ、プリント 全3巻セット
商品番号 Y47515069388
商品名

アンセル・アダムスの写真術　カメラ、ネガティヴ、プリント 全3巻セット
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンセル・アダムスの写真術『ザ・カメラ』『ザ・ネガティブ』『ザ・プリント』カバーにスレなどの傷み、全体的に経年変化によるヤケがあります。本自体には折れや書き込みなどはありません。コレクション整理のため出品いたします。神経質な方はご遠慮ください。値下げ交渉はご遠慮くださいませ。#AnselAdams#アンセル・アダムス#アンセルアダムス
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