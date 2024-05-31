AKAI EWI4000sウインド.シンセサイザー

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商品詳細
はじめまして！観覧ありがとうございます。数回使用した中古品になります。とても綺麗な音色です。本体三脚代電源アダプター説明書CD付きEWIMASTERBOOK〈CD付き〉持ち運び用のケースはありません。中古品で自宅管理のためご理解の頂ける方 宜しくお願い致します。
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製品情報：EWI4000sw：AKAI professsional