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商品詳細
「コンプリート・ジェニー・ファイル」タカラ定価:￥2900#タカラ#本#芸術／絵画・彫刻～～～～～刊行時(2001年)書店より購入しました。かなり読み込みました。中古・古本としてお考えください。透明ビニール製のブックカバーを付けています。全１９１ページ#ジェニー#ジェニーフレンド#タカラ#少女レトロ#着せ替え人形
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